Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран

https://static.news.ru/photo/630a454c-cbee-11ea-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что действия российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были продуманными, своевременными и правильными. Однако он подчеркнул, что пока не появится надёжное лекарство от коронавируса, бдительность терять нельзя.

Мы действовали на опережение. По поручению президента начали принимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше, хотя на тот момент ни одного случая заражения в нашей стране ещё не было. И сейчас Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он уточнил, что уже 30 января было ограничено воздушное сообщение с Китаем, на следующий день остановлено пассажирское железнодорожное сообщение в этом направлении, ограничена возможность пересечения сухопутной границы на Дальнем Востоке. По его словам, Россия сделала это «едва ли не первой в мире», чтобы выиграть время на подготовку системы здравоохранения. Кроме того, был оперативно проведён аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медоборудования во всех регионах.

Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией, — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что борьба с инфекцией велась согласно рекомендациям российских специалистов и с опорой на мировой опыт, а медработников он назвал «главными героями борьбы за жизни людей во время пандемии».

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом во всём мире. За прошедшие сутки оно увеличилось на 213 637 человек. По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 14,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончался 607 781 пациент. Первое место по числу заболевших занимают США, второе — Бразилия, на третьей строчке расположилась Индия, Россия — на четвёртом месте.