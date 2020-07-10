Минздрав предложил ограничить рекламу вредной еды

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Создать «здоровьесберегающую среду» и ограничить рекламу продуктов нездорового питания на законодательном уровне предложила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Первое — создать единую здоровьесберегающую среду. Второе — закрепить в законодательстве меры, направленные на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания, — цитирует ТАСС Драпкину.

На круглом столе, посвящённом мерам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, она также напомнила об индексе приверженности к здоровому образу жизни. По данным Росстата за 2019 год, он в среднем по стране составил 12%. При этом, на Камчатке индекс был 0,04%, а в Ингушетии — 40%.

Как писал NEWS.ru, избыточный вес зачастую является следствием неправильного рациона питания и переедания. Вместе с тем, в большинстве случаев это не вина самого человека: переедает он невольно. Фактически его к этому провоцируют производители продуктов, которые в буквальном смысле проникают в мозг. Как выяснили американские учёные, виной всему рафинированные — то есть подвергшиеся глубокой переработке и лишённые многих питательных веществ — продукты. Пищеварительная система, переваривая их, передаёт в мозг искажённые импульсы. Сигналы о насыщении притупляются, поэтому человек невольно переедает.