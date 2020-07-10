Минздрав назвал регионы с высокой распространённостью болезней психики

https://static.news.ru/photo/a9f06dec-c270-11ea-890b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franziska Ritter/imageBROKER.com/Global Look Press

Доля людей, страдающих психиатрическими заболеваниями и расстройствами поведения, такими как шизофрения, умственная отсталость и другие, разнится в зависимости от региона России. Больше всего ментальных расстройств диагностировано на Чукотке — 9922,9 случая на 100 тыс. населения, сообщает Минздрав.

Также в пятёрку регионов с высокой распространённостью таких заболеваний вошли Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области. На десятом месте — Тверская область с 5399,7 случая на 100 тыс. населения.

Самый низкий процент людей с диагностированными ментальными расстройствами — в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), на втором месте — Москва с 2022,5 на 100 тыс. населения, на последующих — Ингушетия, Севастополь и Северная Осетия (2067,8, 2313,3 и 2454,5 случая на 100 тыс. населения), передаёт RT.

Также низкий уровень распространённости зарегистрирован в Кабардино-Балкарии (2482,5), Самарской области (2914), ХМАО (3052,1), в Республике Алтай (3188,3) и Карачаево-Черкесии (3260,1 случая на 100 тыс. населения).

В целом по стране распространённость психиатрических заболеваний составляет 3939,5 случая на 100 тыс. населения, по состоянию на конец 2019 года — 5,8 млн пациентов.

Как писал NEWS.ru ранее, в Екатеринбурге из ЦГБ № 7 госпитализировали медсестру с психическим расстройством. По рассказам сотрудников больницы, медсестра кардиологического отделения сошла с ума прямо во время дежурства.