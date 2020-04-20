Минюст закроет «белорусскую дыру» для россиян-должников

https://static.news.ru/photo/0b10eb3c-8320-11ea-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции России намерено закрыть должникам возможность выезжать из страны через соседнюю Белоруссию. Законопроект, призванный «залатать» правовую «дыру», уже подготовлен.

Сейчас у судебных приставов нет права направлять информацию об ограничениях для должников в МВД, которое перенаправляло бы данные белорусским коллегам. В связи с этим двустороннее соглашение о запрете выезда неплательщиков, заключённое ещё в марте 2015 года, фактически не исполняется, передаёт ТАСС.

Новые нормы позволят наладить обмен информацией, чтобы окончательно и в полной мере пресечь выезд россиян-должников в третьи страны. Изменения предполагается внести в закон «Об исполнительном производстве».

Как писал NEWS.ru, по состоянию на конец 2019 года около 3,4 млн граждан России были временно ограничены в выезде за границу из-за долгов.