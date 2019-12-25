Около 3,4 миллиона граждан РФ перед Новым годом временно ограничены в выезде за границу из-за долгов.
По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ, — передаёт сообщение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ТАСС.
528 тысяч от общего числа являются должниками по алиментам.
Как ранее писал NEWS.ru, количество неплательщиков по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД растёт. В скором времени не смогут пересечь границу 25 млн россиян-должников.
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