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Командир Airbus A321 Дамир Юсупов, который вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным посадил аварийный лайнер в кукурузное поле в Подмосковье рассказал, как складывается его судьба после инцидента.

В ответ на вопрос портала Е1 о том, принесла ли ему эта ситуация счастье, Юсупов засомневался. Трудно оценить, но жизнь стала сложнее, это точно, — отметил пилот. Очень хочется, чтобы...