Минобороны России показало кадры награждения российских военных в Киеве
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:54, 24 марта 2022
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Минобороны России продемонстрировало кадры вручения наград участникам военной спецоперации на Украине, пишут «Известия». По сообщению издания, ответственность за награждение бойцов взял на себя командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.
Мы оба офицеры, так уж вышло. Отец у меня военный, майор в запасе. А я его отец (показывает на солдата). Деды наши воевали, может быть, где-нибудь здесь, — показали фрагмент интервью отца и сына, получивших медали на награждении.
Ранее сообщалось, что к утру 24 марта российские подразделения вооружённых сил полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Кроме того, за ночь авиация уничтожила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта, а также были сбиты ещё два украинских беспилотника.
Кроме того, Игорь Конашенков заявил, что по данным на 23 марта, оперативно-тактической и армейской авиацией были уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивные системы залпового огня. Также российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков и Чернигов.
22 марта первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВС России и подразделения частично признанной республики освободили около половины площади Мариуполя и ликвидировали около половины из 14 тысяч националистов в городе.