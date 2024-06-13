Минобороны рассказало о подготовке средств поражения и ядерного обеспечения Россия и Белоруссия отработали совместную подготовку частей ядерного обеспечения

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России и Белоруссии отработали вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале ведомства отмечается, что учебные ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения подразделений ракетной бригады и штурмовой авиации.

Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент военные обеих стран отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами. Одной из целей маневров является определение направления по совершенствованию подготовки нестратегических ядерных сил, отметили в МО.

Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа ядерных учений соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М». Также военнослужащие снаряжают технику ракетами-носителями и учатся применять скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пуску.