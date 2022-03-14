Минобороны предложило оплатить семьям погибших военных дорогу на опознание

Министерство обороны РФ предложило взять на себя расходы на перевозку членов семьи погибших военнослужащих на место опознания. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он предполагает компенсацию трат для двух членов семьи или близких родственников погибшего.

В документе говорится , что двум членам семьи или близким родственникам погибшего или умершего военнослужащего возместят затраты «на поездку от места жительства (пребывания) к месту опознания военнослужащего и обратно».

Соответствующие поправки предлагается внести в постановление правительства «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества».

Законопроект предлагает распространить новшества «на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», когда началась российская спецоперация на Украине.

Минобороны 2 марта назвало потери среди военнослужащих РФ, понесённые в ходе выполнения спецоперации по демилитаризации Украины. Сообщалось о 498 погибших военных и 1597 раненых. Также о гибели военных в ходе спецоперации сообщали главы некоторых регионов.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта подписал указ о выплате семьям погибших на Украине военнослужащих единовременно 5 млн рублей. Также сообщалось, что родные получат по 7,4 млн рублей, ежемесячно им будет выплачиваться денежная компенсация.