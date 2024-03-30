Минобороны показало на видео, как артиллерия ВС России громит позиции ВСУ Минобороны: артиллеристы ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало видео работы военной техники, а также кадры со сбросом снарядов с беспилотников.

Артиллеристы Южной группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожают опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы 1-го армейского корпуса наносят удары по замаскированным огневым позициям, фортификационным сооружениям, укрепленным опорным пунктам и скоплениям живой силы противника, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работу операторов дронов можно назвать ювелирной. Они способны уничтожать противника, даже если он укрывается в блиндажах и траншеях.

Ранее сообщалось, что российские военные двумя ракетами «Искандер» уничтожили район восстановления боеспособности подразделений ВСУ, расположенный в лесах Харьковской области. Отмечается, что объект был обнаружен благодаря разведке беспилотниками.