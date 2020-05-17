Минобороны перебросит силы в Красноярский край для борьбы с коронавирусом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился сформировать сводный отряд и перебросить личный состав и технику в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Распоряжение отдано по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.

В посёлке Еруда будет развернут полевой лагерь на тысячу коек. Для переброски 60 человек личного состава ВС и 55 единиц спецтехники выполнено 20 авиарейсов, сообщает ведомство. Также из города Юрга Кемеровской области по железной дороге переброшен в Красноярский край мобильный госпиталь на сто коек и мобильный состав.

Военнослужащие организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через реку Енисей и в условиях бездорожья совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район Красноярского края, — сообщает Минобороны.

После развёртывания сил 19 мая сводный отряд начнёт проводить дезинфекцию, лечебные и диагностические мероприятия в целях локализации вспышки COVID-19.

Как писал NEWS.ru ранее, один из пассажиров вывозного рейса с Гоа в Красноярске отказался добровольно самоизолироваться и был отправлен в обсервацию по решению суда. Рейс Гоа — Красноярск — Екатеринбург — Москва прибыл в Емельяново 16 мая в 01:21 по местному времени, из 296 находившихся на борту пассажиров в Красноярск летели 25 человек.