Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин, недавно улетевший из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, рассказал РИА Новости источник. Собеседник агентства отметил, что Милохин зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал.

По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал, — указано в сообщении.

Милохин прилетал в Россию из Дубая в начале сентября после года отсутствия. До этого 21-летний тиктокер говорил, что не сможет вернуться на родину, несмотря на плачевное положение за рубежом, где он лишился заработка.

Ряд публичных персон высказались за то, чтобы он был призван в армию в грядущую призывную кампанию. Среди них глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. По словам Мизулиной, Милохин должен был с оружием в руках доказать свою верность Родине.

По поводу СВО Милохин публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.

12 сентября Милохин улетел из Москвы в Дубай после слухов о его призыве в ряды российской армии. По данным Telegram-канал Mash, блогер прошел паспортный контроль во Внуково 11 сентября в 23:18 и отправился в ОАЭ.