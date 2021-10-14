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Меликова назначили главой Дагестана

15:08, 14 октября 2021
Меликова назначили главой Дагестана Сергей Меликов Фото: president.e-dag.ru
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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов официально назначен на должность руководителя региона. Такое решение приняли депутаты местного парламента. Об этом сообщает ТАСС.

За Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов Народного Собрания.

Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан, — сказал председатель счётной комиссии региона Артур Исрапилов.

Ранее сообщалось, что Управление Следственного комитета по Дагестану выдвинуло обвинения экс-министру природных ресурсов и экологии республики Нибиюлу Карачаеву в халатности из-за работы незаконной свалки.

Следователи полагают, что в 2018 году региональное министерство заключило два соглашения с управляющей компанией «Лидер» по работе с вывозом мусора. В соглашениях были указаны банковские гарантии, которых фактически у компании не было. При этом «Лидер» свозил мусор на незаконную свалку в пригороде в районе Махачкалы. По данному факту было заведено уголовное дело. При реализации сделок были похищены 235 млн рублей.

Следствие считает, что возглавлявший региональное Минприроды Карачаев виновен в халатности и бездействии, так как ведомство не проконтролировало исполнение подрядчиком обязательств по контрактам.

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