Мексика разрешила России производить собственную текилу

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Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России, передает РБК заявление владельца завода Павла Победкина. По его словам, речь идет о продукции со 100-процентным содержанием агавы и раньше такую лицензию имели лишь нескольких мексиканских штатов.

«Кристалл» работал над получением лицензии, уточнил Победкин, весь последний год. Запуск производства запланировали на второй квартал 2024 года.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что в этом году к Новому году цены на алкоголь в целом вырасти не должны. Напротив, предновогодний период — это период растущих продаж и массовых скидок на алкоголь, добавил он. Это касается прежде всего шампанского, которое всегда продается по сниженным ценам.

Единственный вид алкоголя, который действительно может существенно подорожать до конца года, — это импортные, в том числе игристые вина, подчеркнул специалист. Дело в том, что с 1 августа и до конца 2023 года правительство повышает пошлины на импорт вин из недружественных стран с 12,5% до 20%, а это значит, в зоне риска — вина из Франции, Италии, Испании, Португалии.