Медведев заявил, что деятельность России в Арктике пытаются ограничивать

Россия не должна допустить попыток ограничения своей деятельности в Арктике, исходящих со стороны других государств. У страны есть свои права и интересы в арктическом регионе, заявил в интервью ряду СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

У нас есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением, но, с другой стороны, этим нужно заниматься совместно. Чего мы точно не должны допустить, это попытки ограничить нас в этой сфере, — отметил бывший президент России.

Он подчеркнул, что деятельность России в этом регионе пытаются по-разному ограничивать. В пример Медведев привёл требования по использованию топлива, однако отметил, что это не единственное ограничение, выдвигаемое рядом других стран.

Очень часто это носит просто ограничительный характер, чтобы не допускать нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить. А у нас, действительно, в Арктике свой набор интересов, — сказал он.

Медведев утверждает, что Арктика — общее достояние, и напоминает, что среди восьми-стран участниц также присутствуют и международные наблюдательные органы, поэтому ряд определённых задач в регионе общий и России не под силу справится с ними в одиночку.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили 13-часовой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. В пресс-службе Минобороны России рассказали, что в ходе полёта экипажи самолётов отработали дозаправку топливом в воздухе.