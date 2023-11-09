Бесшумный миномет 2Б25 «Галл» является серьезным оружием специального назначения и помогает поразить важное укрепленное сооружение противника на расстоянии до 1200 метров, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, весьма легкий и компактный миномет используется как карманная артиллерия, которая помогает подразделениям выполнять боевую задачу.

Дальность — до 1200 метров, но я бы не сказал, что это недостаток. Есть другие минометы, например 2С4 «Тюльпан», — самый большой миномет в мире, с дальностью стрельбы до 20 км. Вот он решает задачи на большой дальности, а «Галл» — карманная артиллерия, серьезное оружие, которое помогает подразделениям выполнять боевую задачу. Иметь при себе переносную артиллерию — мечта командира, который организует общевойсковой бой. Можно нанести удар для уничтожения огневой точки или важного укрепленного сооружения, того же штаба, на дистанции 1200 метров, — сказал Кошкин.