https://static.news.ru/photo/a39277e4-6ba2-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который в субботу отмечает 70-летие, является одним из самых влиятельных и уважаемых министров в мире. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что к Лаврову на переговоры рвутся все министры иностранных дел других стран.

Я знаю, с каким уважением относятся к нему, когда он посещает те или иные страны, не было случая, чтобы Лаврова не принял президент или премьер-министр другой страны и так далее. Это говорит о его высочайшем мировом авторитете, — отметила спикер в эфире телеканала «Звезда».

Кроме того, юбиляра считают одним из лучших министров и на родине в России, ведь жители страны относятся к нему с огромным уважением. При этом Матвиенко считает главу МИД РФ «не паркетным министром» и профессионалом самого высокого уровня и напомнила, что он прошёл все ступени службы в российском внешнеполитическом ведомстве, начиная от стажёра.

Конечно же, тот колоссальный опыт, который он обрёл, очень помогает ему в его работе. Я не один раз была свидетелем того, как он ведёт переговоры, непросвещённому человеку может показаться, что в сложных ситуациях он ориентируется на свою интуицию, на самом деле, нет. За этим стоит высочайший профессионализм, опыт, точное знание предмета, безупречная логика и молниеносная реакция — это то, что его отличает, — считает Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила «уникальное остроумие и потрясающее чувство юмора юбиляра». Матвиенко также рассказала, что во время переговоров Лавров может «просто обаять своих собеседников» и развернуть диалог совершенно в другую сторону своим интеллектуальным изяществом.

Одновременно с этим партнёры знают, что Сергей Викторович Лавров в отстаивании интересов России всегда жёсткий, неуступчивый, принципиальный и бескомпромиссный, — добавила спикер.

Матвиенко также отметила, что за 16 лет работы Лаврова на посту министра иностранных дел Россия сильно укрепила свой авторитет на мировой арене.

К 70-летию Сергея Лаврова NEWS.ru подготовил галерею, в которой собрал кадры самых ярких моментов из жизни и карьерного пути юбиляра.