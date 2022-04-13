Матвиенко призвала российский бизнес начать делать гвозди

Председатель Совета Федерации Валентина Матвинко призналась, что для неё стала открытием новость о том, что что Россия не производит гвозди. Об этом она рассказала на заседании Совфеда после того, как сенатор Эдуард россель поднял тему импортозамещения в стране. Слова спикера приводит РИА Новости.

Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла, — заявила Матвиенко.

Она призвала подключить к производству гвоздей малый и средний бизнес. По её мнению, бизнес-сообщество «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю россию».

Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед, — сказала Матвиенко.

Ранее председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка экономики России при нынешнем уровне западных санкций потребует порядка двух лет. Он пояснил, что, в частности, речь идёт об импортозамещении обширного спектра товаров, о разработке отечественных технологий и строительстве новых предприятий.

При этом он отметил, что о стопроцентном импортозамещении речи не идёт. По его словам, Россия остаётся внутри мирового рынка и контакты с другими юрисдикциями сохранятся.

В свою очередь, президент РУСАЛа Олег Дерипаска заявил, что России не удастся избежать социальных проблем на фоне санкций. По мнению предпринимателя, несмотря на это, «вводить начальников по импортозамещению не нужно».

Он также предложил сократить госаппарат в России вдвое, а численность силовых структур — в три-пять раз. По его мнению, это должно избавить страну от лишних трат и станет первой ступенью на пути РФ к успешной экономике, ориентировав её на экспорт.