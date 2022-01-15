Матвиенко назвала циничными оценки западных стран участия ОДКБ в Казахстане

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала циничными оценки ряда западных стран о действиях государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. В передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» она подчеркнула, что на Западе должны считаться с тем, что в случае попыток «цветной революции» в каком-либо государстве ОДКБ всегда станет на защиту.

Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяжённая граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана — это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей, — сказала глава Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что если раньше разговоры про ОДКБ носили скептический характер, то теперь организация показала свою дееспособность, востребованность, серьёзность, а также своевременность её создания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что со стороны Запада могут последовать очередные санкции в связи с операцией миротворцев в Казахстане, проводившейся по решению ОДКБ. При этом он заверил, что Москва готова к этому и вообще любому развитию событий. Лавров пояснил, что все механизмы экономических связей, зависящие от контролируемых Западом структур, содержат риски, но российская сторона от них быстро избавляется, прежде всего в высокотехнологичных областях.