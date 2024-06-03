Марочко раскрыл потери среди солдат ВСУ и наемников на рубежах ЛНР Марочко: ВСУ в мае потеряли 23,5 тысячи солдат и наемников на рубежах ЛНР

Фото: David Young/dpa/Global look Press

Вооруженные силы Украины в мае потеряли порядка 23,5 тысячи солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики, подсчитал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в анализе хода СВО, опубликованном на его странице во «ВКонтакте». По его оценкам, это на 6,3 тысячи человек больше, чем в апреле. Он также отметил, что за указанный период российская армия отразила 153 атаки противника на данном участке фронта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В мае вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 153 атаки противника (отмечается незначительный рост). Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 23 490 украинских боевиков и наемников (на 6305 больше по сравнению с апрелем), — написал Марочко.

Он добавил, что ВС РФ также уничтожили 353 единицы автомобильной техники, 113 бронемашин, 51 танк, пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10», 341 оружие полевой артиллерии, в том числе 111 западного производства. Также российская армия вывела из строя пять станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 и три станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD». Кроме того, на рубежах ЛНР было уничтожено 50 полевых складов боеприпасов.

В мае российская армия освободила 20 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, а также нанесла 129 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по позициям ВСУ, отметил подполковник. По его словам, на линии соприкосновения растет напряженность и интенсивность боевых действий.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ отменило лимиты на использование боеприпасов в зоне СВО. По его мнению, это может означать прибытие поставок западного оружия. Информация об усилении интенсивности огня ВСУ стала поступать по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Марочко.