Магнитные бури сегодня, 7 января: какой силы, что будет завтра, опасность Ученые РАН сообщили, что на Земле 7 января наблюдается слабая магнитная буря

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Небольшие геомагнитные возмущения наблюдаются на Земле сегодня, 7 января, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли магнитные бури завтра?

Что известно о сегодняшней магнитной буре, что будет завтра

По данным ученых, за последние 24 часа на Земле не было магнитных бурь. Сейчас магнитосфера находится в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%, а вероятность появления сильного магнитного шторма составляет всего 1%.

По информации гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, сегодня, 7 января, вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле ожидается спокойное, с отдельными периодами неустойчивости.

Портал my-calend сообщает, что 8 января будет слабая магнитная буря силой всего два балла.

«Завтра ожидается слабая геомагнитная буря силой два балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — сообщает my-calend.

Что за мощная вспышка произошла на Солнце в новогоднюю ночь

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что крупнейшая с 2017 года вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь.

Исследователи пояснили, что данная вспышка никак не скажется на Земле, потому что она произошла на восточном крае Солнца.

«Событие произошло на восточном (левом) крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце — Земля. Необходимо заметить, что при таком расположении влияние на нашу планету полностью исключено. К Земле с восточного солнечного края не могут прийти как облака плазмы, вызывающие магнитные бури и полярные сияния, так и быстрые заряженные частицы, являющиеся главной причиной выхода из строя космических аппаратов», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые отметили, что причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. При этом за день до события данная сторона звезды была не видна с Земли, а поэтому перед этим взрывом могли произойти еще несколько, которые не были зафиксированы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — отметил врач.

По его словам, геомагнитные возмущения могут негативно воздействовать только на небольшую группу людей. В основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, считает кардиолог.

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