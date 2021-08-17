Летные испытания Ил-112В продолжатся

Программу лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В продолжат с использованием третьего и четвёртого опытных образцов. Об этом РИА Новости сообщил осведомлённый источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, в настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый подключены к полётам.

Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года, — сообщил источник.

Первый опытный образец самолёта Ил-112В потерпел крушение 17 августа в подмосковной Кубинке. В результате погибли два лётчика и бортинженер, проводившие испытательный полёт. По предварительной версии, причиной катастрофы стал пожар с последующим отказом правого двигателя.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования военнослужащих, вооружения, лёгкой военной техники и прочих грузов максимальной массой 5 тонн. Данный самолёт идёт на смену парку Ан-26.

Ранее экс-главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.