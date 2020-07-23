Летальность от коронавируса в России составляет 1,62%

https://static.news.ru/photo/fe639f26-cd82-11ea-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень летальности в случае с заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа на территории России на данный момент составляет 1,62%. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава ведомства сделал это заявление в рамках выступления на третьем совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что основная задача во время пандемии заключалась в сохранении жизней россиян.

И летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан, — цитирует Мурашко ТАСС.

На данный момент в РФ коронавирусом заразились 800 849 человек. За время пандемии от болезни скончались 13 046 граждан РФ. Вылечиться после заражения в стране смогли 588 744 человека.

В мире коронавирусом заболели больше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года.