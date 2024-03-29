Лавров огласил условие России для участия в мирных переговорах по Украине Лавров заявил, что РФ без учета ее интересов договариваться по Украине не будет

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Сергей Лавров

Россия готова гарантировать законные интересы других участников в переговорном процессе по Украине при учете ее интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям». Например, как в китайском плане урегулирования, где сказано об отмене введенных еще до спецоперации односторонних антироссийских санкций, уточнил дипломат.

Нa этой основе нaдо договаривaться о том, чтобы обеспечивaть (это было ключевое вырaжение) рaвную безопaсность для всех учaстников процессa. Это нaшa позиция. Кaк воплотить эти принципы в жизнь, можно понять, только сев за стол переговоров, — объяснил министр.

По его словам, следует серьезно разобрать существующие в сфере безопасности проблемы, признать реалии и гарантировать законные интересы РФ. Лавров подчеркнул, что происходящее «на земле» давно всем известно — это и положение на поле боя, и законные интересы Новороссии и Донбасса.

Дипломат также отметил, что сейчас у России нет никакого желания возобновлять равноправное сотрудничество с Западом. Там поставили цель наказать Москву, нанести ей «стратегическое поражение» и «изолировать по периметру», заключил он.

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен ранее заявил, что США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. Он пояснил, что после таких переговоров Украина могла бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию.