Крупнейшую операцию по ликвидации сети торговцев оружием провели в России

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ провели одну из крупнейших в истории России операцию по ликвидации сети торговцев оружием, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, задержаны были свыше 100 человек в 38 регионах страны.

Силовики изъяли 42 гранатомета, в том числе американские «M72LAW» и немецкие «Panzerfaust», 67 автоматов на базе АК, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов со всего мира Задержаны были 119 человек.

Кроме прочего, были найдены свыше 600 гранат, снарядов и мин, 33 килограмма взрывчатки и более 138 тысяч патронов различного калибра. Оружие изготавливалось в мастерских. По разным регионам России функционировало порядка 42 подпольных «фабрик».

Ранее сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Крыма, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины. По данным ведомства, мужчина передавал СБУ информацию о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе. Кроме того, он занимался организацией тайников с боеприпасами.

Подозреваемый был задержал во время изъятия из такого места пакета со взрывным устройством. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.