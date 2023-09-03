Крупнейший теракт в истории России произошел в Беслане в День знаний в 2004 году. Террористы захватили более тысячи человек в школе. Штурм начался 3 сентября после взрывов в здании — об их причине с официальной версией спорят журналисты-расследователи. Погибли 334 человека, из них 186 детей.
Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, он требовал остановить боевые действия в Чечне. Чеченский политик Аслан Масхадов заявил, что осуждает захват детей и «акцию» с ним никто не согласовывал.
1 сентября 2023 года правоохранители установили личность неопознанного террориста, который участвовал в захвате школы в Беслане в 2004 году. Им оказался гражданин Ингушетии Асланбек Парчиев. Сегодня, 3 сентября, в Москве проходит акция в память о жертвах. Собравшиеся у Аланского подворья запустили в небо 334 белых воздушных шарика.
Кадры штурма из 2004 года — в галерее NEWS.ru.
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Россия. Северная Осетия. Теракт в Беслане. 1–3 сентября 2004 года
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Россия. Северная Осетия. Теракт в Беслане. 1–3 сентября 2004 года
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Рамазан Лагкуев/РИА Новости
Родные погибших в результате теракта в школе № 1 на опознании в морге Владикавказа
Фото: Рамазан Лагкуев/РИА Новости
Родные погибших в результате теракта в школе № 1 на опознании в морге Владикавказа
Фото: Андрей Югов/ТАСС
Северная Осетия. 4 сентября. Тела погибших заложников рядом с разрушенным зданием школы
Фото: Андрей Югов/ТАСС
Северная Осетия. 4 сентября. Тела погибших заложников рядом с разрушенным зданием школы
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: AP/ТАСС
Родственница 10-летней Мадины Тамаевой, убитой вместе со своей матерью при захвате заложников в школе, плачет, держа портрет Мадины во время ее похорон в Беслане, Россия
Фото: AP/ТАСС
Родственница 10-летней Мадины Тамаевой, убитой вместе со своей матерью при захвате заложников в школе, плачет, держа портрет Мадины во время ее похорон в Беслане, Россия
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press
Фото: Liran/Xinhua/Global Look Press
МОСКВА, 3 сентября 2012 года. Цветы и игрушки возлагают вокруг памятника жертвам теракта в Беслане во время поминок в Москве
Фото: Liran/Xinhua/Global Look Press
МОСКВА, 3 сентября 2012 года. Цветы и игрушки возлагают вокруг памятника жертвам теракта в Беслане во время поминок в Москве
Фото: Sergei Chernov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
3 сентября 2014 года. Санкт-Петербург, Россия. Жители Санкт-Петербурга зажгли 334 свечи в память о жертвах теракта в школе Беслана (Северная Осетия) в 2004 году
Фото: Sergei Chernov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
3 сентября 2014 года. Санкт-Петербург, Россия. Жители Санкт-Петербурга зажгли 334 свечи в память о жертвах теракта в школе Беслана (Северная Осетия) в 2004 году
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
Мемориал в старом спортзале в школе Беслана, где произошла трагедия с заложниками
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
Мемориал в старом спортзале в школе Беслана, где произошла трагедия с заложниками
Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press
20 августа 2019 года, Россия, Беслан. Мягкие игрушки и цветы лежат в руинах старого школьного спортзала. Спортивный зал был разрушен во время теракта в 2004 году
Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press
20 августа 2019 года, Россия, Беслан. Мягкие игрушки и цветы лежат в руинах старого школьного спортзала. Спортивный зал был разрушен во время теракта в 2004 году
Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press
На кладбище недалеко от города Беслана родственники посещают могилы жертв теракта 2004 года. 19 лет назад террористическая группа разрушила мир и покой в спокойном российском городе Беслане
Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press
На кладбище недалеко от города Беслана родственники посещают могилы жертв теракта 2004 года. 19 лет назад террористическая группа разрушила мир и покой в спокойном российском городе Беслане