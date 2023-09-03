Крупнейший теракт в истории России: как штурмовали школу в Беслане

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Крупнейший теракт в истории России произошел в Беслане в День знаний в 2004 году. Террористы захватили более тысячи человек в школе. Штурм начался 3 сентября после взрывов в здании — об их причине с официальной версией спорят журналисты-расследователи. Погибли 334 человека, из них 186 детей.

Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, он требовал остановить боевые действия в Чечне. Чеченский политик Аслан Масхадов заявил, что осуждает захват детей и «акцию» с ним никто не согласовывал.

1 сентября 2023 года правоохранители установили личность неопознанного террориста, который участвовал в захвате школы в Беслане в 2004 году. Им оказался гражданин Ингушетии Асланбек Парчиев. Сегодня, 3 сентября, в Москве проходит акция в память о жертвах. Собравшиеся у Аланского подворья запустили в небо 334 белых воздушных шарика.

Кадры штурма из 2004 года — в галерее NEWS.ru.