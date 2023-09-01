Установлена личность неопознанного террориста при захвате школы в Беслане

Фото: Edward Kaprov/Russian Look/Global Look Press

Правоохранители установили личность неопознанного террориста, который участвовал в захвате школы в Беслане в 2004 году. Им оказался гражданин Ингушетии Асланбек Парчиев, сообщил «Известиям» старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

Весной текущего года в Следственный комитет России поступила информация об обнаружении совпадения с отпечатками пальцев одного из неизвестных боевиков. Парчиев около десяти лет значился как «боевик № 11». Террорист был уничтожен в день захвата школы — 1 сентября.

Было установлено, что в мае 2002 года это лицо привлекалось к административной ответственности в Москве. Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве, — говорится в заявлении.

Следователи нашли родственников мужчины, однако они не смогли опознать тело, так как оно сильно обгорело. Правоохранители взяли анализ ДНК у сестры Парчиев. Экспертиза показала, что тело боевика и материал женщины на 99% совпадают как брата и сестры.

Ранее стало известно, что красноярского девятиклассника подозревают в подготовке теракта на рынке. Его задержали сотрудники ФСБ, когда он поехал забирать компоненты для взрывного устройства, против школьника возбудили уголовное дело.