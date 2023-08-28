Красноярского школьника задержали за подготовку взрыва на рынке Baza: в Красноярске девятиклассника подозревают в подготовке теракта на рынке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что девятиклассника подозревают в подготовке теракта на рынке. Его задержали сотрудники ФСБ, когда он поехал забирать компоненты для взрывного устройства. Против него возбудили уголовное дело.

Канал отмечает, что в мае этого года 16-летний подросток хотел устроить взрыв на Кировском рынке, для этого он заказал в интернете компоненты для самодельной бомбы. В августе он поехал забирать заказ в кафе на Кишеневской улице, однако там его остановили сотрудники спецслужб. В ходе обыска в доме подростка нашли дымовые шашки и химические вещества.

Ранее в городе Изобильном Ставропольского края полиция забрала в отделение двух детей семи и 11 лет за проукраинский лозунг. По данным канала, правоохранители провели беседу с мальчиками, затем направили материалы в комитет по делам несовершеннолетних, кроме того, полиция начала проверку в отношении их родителей.

На школьников донес местный житель, который заявил, что около его дома дети выкрикивали слова в поддержку Украины, и попросил принять меры. По данным канала, во время допроса дети рассказали, что кричали лозунг в шутку, они добавили, что услышали его впервые в новостях и не знали смысл того, что произносили.