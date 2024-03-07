«Кормят чушью»: Кадыров о черном рынке пленных ВСУ в России Кадыров назвал чушью заявления о черном рынке пленных ВСУ в России

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Западные и украинские СМИ запустили очередной фейк о существовании в России черного рынка с украинскими военнопленными, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Подобную информацию он назвал чушью, которой журналисты кормят свою аудиторию. При этом глава региона добавил, что для соответствующего сюжета СМИ не постыдились выбрать человека, которому чеченские военные спасли жизнь.

Речь идет о Вячеславе Левицком, который сдался в плен бойцам спецназа «АХМАТ» в апреле прошлого года. Наши ребята наткнулись на Вячеслава через десять дней после того, как его раненым бросили свои же сослуживцы. У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь <...> Но западные СМИ пишут, что мы у кого-то выкупили находящегося при смерти Вячеслава. <...> Этой откровенной чушью они кормят свою аудиторию, — написал Кадыров.

Левицкий впоследствии был передан украинской стороне, добавил Кадыров. Все процедуры проходили строго в рамках международного законодательства. Сам Левицкий благодарил российских бойцов за оказанную помощь, добавил Кадыров. По его словам, пленного бойца ВСУ обменяли на солдат ВС РФ потому, что Чечня никогда не смотрит на их нацию и вероисповедание при обмене.

Ранее сообщалось о пленном бойце ВСУ, которого спасли российские военные в Авдеевке. Украинец в течение 55 дней прятался в подвале, ожидая, что за ним отправят украинских бойцов.