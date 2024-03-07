Украинский пленный 55 суток просидел в подвале Авдеевки из-за командования Боец ВСУ Бугарь отморозил ноги, просидев 55 дней в подвале в Авдеевке

Фото: МО Украины

Военнослужащий Вооруженных сил Украины был вынужден отсиживаться в подвале одного из домов Авдеевки на протяжении 55 суток, сообщили в Минобороны РФ. Боец по имени Владимир Бугарь признался, что если бы его не нашли российские военные, то он бы умер с голоду. Вместе с ним в подвале были два его сослуживца, один из которых получил пулевое ранение.

Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля на вылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток, — рассказал Бугарь.

Боец признался, что его и сослуживцев оставили в заброшенном детском саду. Командование пообещало, что их заберут, однако этого так и не произошло. Завидев российских военных, бойцы сразу сдались в плен.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Гуд рассказал, что посмевших критиковать нового главкома украинской армии Александра Сырского бойцов забрали спецслужбы. По его словам, когда стало известно о замене Валерия Залужного, некоторые солдаты сказали, что дела плохи и нужно бежать.