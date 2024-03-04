Пленный рассказал, как спецслужбы забрали солдат ВСУ за критику Сырского Пленный Гуд: спецслужбы забрали критиковавших Сырского бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Гуд рассказал, что посмевших критиковать нового главкома украинской армии Александра Сырского бойцов забрали спецслужбы. По его словам, которые приводит РИА Новости, когда стало известно о замене Валерия Залужного, некоторые солдаты сказали, что дела плохи и нужно бежать.

Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно, — заявил Гуд.

Он также рассказал, как попал в армию. По его словам, в военкомате проигнорировали имеющиеся у него серьезные заболевания: панкреатит, остеохондроз, язву желудка и различные грыжи. Несмотря на это, Гуда признали годным к службе. Затем его и еще 20 человек отвезли в бригаду. Он посетовал на качество обмундирования, которое оказалось порванным и грязным. Кроме того, в бронежилетах не хватало плит, а каски достались не всем.

Ранее Сырский получил карт-бланш на смену военачальников и должен представить детальный доклад и конкретные предложения по любой перестановке кадров в начале недели. По словам президента Украины Владимира Зеленского, главными критериями для новых назначений должны быть знание фронта, реальных нужд военнослужащих и стремление достичь «украинских целей».