Командир «Ахмата» рассказал об отказе бойцов ВСУ идти в атаку Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: украинские бойцы отказываются идти в атаку

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Бойцы Вооруженных сил Украины выдохлись и массово отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются хорошими темпами на всей линии соприкосновения, освобождая все новые участки.

Противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой. <...> У нас есть видеоролики, где они отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, отводят и расстреливают их. У нас идет массовое подтверждение того, что реально противник на нашем участке выдохся на все сто процентов, — сказал Алаудинов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как снайперы «Ахмата» стреляют по бойцам ВСУ. На нем видно, как двое украинских солдат идут по открытому пространству, похожему на поле, и попадают под снайперский огонь российских военных.

Кадыров также заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он опубликовал в соцсетях.