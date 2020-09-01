Коэффициент распространения коронавируса в РФ составил 1,04

https://static.news.ru/photo/938a9b42-ec2b-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения COVID-19 в России 1 сентября составил 1,04. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, находится на уровне 1,03, в Подмосковье — 1,08, в Санкт-Петербурге — 1,02, Нижегородской области — 1,08.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Ростовской области и ХМАО коэффициент равен 1. В остальных регионах с наибольшим числом заболевших показатель держится ниже этой отметки: в Воронежской области — 0,96, Иркутской области и Красноярском крае — 0,98, Свердловской области — 0,99.

По мнению специалистов, коэффициент выше единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусом. Речь идёт о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 15 дней колеблется между 4700 и 5000 в сутки. При этом 2 июня, когда коэффициент также составлял 1,04, суточная заболеваемость была более 8800 случаев.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4729 жителей 84 российских регионов. При этом у четверти заболевших (1211) заболевание протекало без клинических проявлений. По состоянию на 1 сентября, в России выявлено 1 000 048 заболевших COVID-19. За период пандемии от инфекции скончались 17 299 человек (+123 за сутки), вылечились от коронавируса 815 705 человек (+6318 за сутки).