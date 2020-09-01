Коэффициент распространения коронавируса в РФ составил 1,04

Коэффициент распространения COVID-19 в России 1 сентября составил 1,04. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, находится на уровне 1,03, в Подмосковье — 1,08, в Санкт-Петербурге — 1,02, Нижегородской области — 1,08.
Как
По мнению специалистов, коэффициент выше единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусом. Речь идёт о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 15 дней колеблется между 4700 и 5000 в сутки. При этом 2 июня, когда коэффициент также составлял 1,04, суточная заболеваемость была более 8800 случаев.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4729 жителей 84 российских регионов. При этом у четверти заболевших (1211) заболевание протекало без клинических проявлений. По состоянию на 1 сентября, в России выявлено 1 000 048 заболевших COVID-19. За период пандемии от инфекции скончались 17 299 человек (+123 за сутки), вылечились от коронавируса 815 705 человек (+6318 за сутки).
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