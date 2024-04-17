Коц: Украина подтвердила «ювелирный удар» по расположению ВСУ в Чернигове

Фото: МО Украины

МЧС Украины подтвердило удар российских войск по гостинице в Чернигове, где находились украинские военнослужащие, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, пока украинские СМИ «воют о вероломной атаке» по зданию, ведомство публикует объективный контроль. Минобороны России не комментировало эту информацию.

МЧС Украины подтвердило ювелирный удар по располаге в Чернигове. Пока украинские СМИ воют о вероломной атаке по мирной гостинице, агенты КГБ в лице МЧС незалежной публикуют объективный контроль, — написал военкор.

Коц обратил внимание, что на представленных украинским министерством кадрах «мирной» гостиницы в окнах здания видны армейские двухъярусные кровати. Сама гостиница официально закрыта с февраля 2022 года, отметил военкор. Кроме того, рядом с ней находится воинская часть.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные ударили по гостинице в Чернигове, когда там проходило совещание руководства оперативного командования украинской армии «Север». В нем мог участвовать генерал-лейтенант Дмитрий Красильников. Вместе с этим в здании находились польские наемники. Российская разведка вскрыла место проведения совещания и передала координаты ракетчикам.