Коц: ВС России ракетным ударом ликвидировали сотрудников Нацгвардии Украины

Фото: МО РФ

ВС России нанесли ракетный удар по объекту Нацгвардии Украины в Дмитровке Запорожской области, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. По информации военкора, всего по объекту выпустили три ракеты, личный состав Нацгвардии понес большие потери. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Новая бойня! В селе, где на построении уничтожена элита 128-й бригады ВСУ, теперь ракетным ударом убита толпа боевиков Нацгвардии, — написал Коц.

Военкор добавил, что произошедшее вызвало негодование у Мосийчука. По его словам, экс-нардепа удивило, что в этом районе делала украинская Нацгвардия и почему ее не вывели после первого прилета. По данным Коца, под ударом оказалась 3-я Харьковская бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Ранее Коц заявил, что артиллерийские подразделения ВС РФ отработали по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Пятихатках Днепропетровской области. Цели были ликвидированы со снайперской точностью, сказал корреспондент. В качестве подтверждения Коц опубликовал кадры, на которых видно, что снаряд прилетает в один из пунктов, после чего над ним появляется облако дыма.