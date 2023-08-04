Коц раскрыл, как прекратить морские атаки ВСУ: что пишут военкоры 4 августа Герман Куликовский объяснил, как СВО поможет экономике РФ

Фото: МО Украины

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали об оперативной обстановке в зоне проведения СВО. Сладков назвал ошибкой переговоры главы Башкирии с военнослужащим с гранатой. Руденко объяснил, почему Киев постоянно просит оружие. Куликовский считает, что конфликт на Украине поспособствует развитию российской армии. Что пишут военкоры 4 августа — в материале NEWS.ru.

«Грубая ошибка»: Александр Сладков о переговорах Хабирова с мужчиной с гранатой

Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что глава Башкирии Радий Хабиров совершил ошибку, когда лично вел переговоры с мужчиной, вооруженным гранатой в Уфе.

«Глава республики лично выехал на переговоры. Это категорически неправильно. Категорически. Не должен человек, компетентный в принятии важных решений, переговариваться с бандитами и террористами. Это даже в букварях считается грубой ошибкой. Ладно, разберутся. А вообще, мне очень нравится подход Башкирии к своим мобилизованным полкам. Республика огромное внимание им уделяет. Спасибо за это, и главе в первую очередь», — подчеркнул Сладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Радий Хабиров

2 августа в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и пригрозил взорвать гранату. Мужчина стоял недалеко от заправки ЛУКОЙЛа. Он требовал закрыть уголовное дело против него, а также организовать встречу с Хабировым.

Андрей Руденко: «У людей нет мотивации воевать за руководство страны»

Военный репортер Андрей Руденко прокомментировал слова замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, который заявил о сложной ситуации у бойцов ВСУ из-за нехватки боеприпасов и ПВО.

«Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о сложной ситуации для украинских военных на линии боевого соприкосновения и попросил больше оружия. Оружия было предостаточно, у людей нет мотивации воевать за руководство страны», — подчеркнул Руденко.

Александр Коц: «Украину нужно отрезать от моря»

Военный корреспондент Александр Коц полагает, что атаки ВСУ безэкипажными катерами будут продолжаться, единственный способ их остановить — отрезать Украину от выхода к морю.

«Новороссийск сегодня атаковали надводные катера, собранные на Украине. Значит, не все цеха сборки уничтожены. При отражении атаки поврежден большой десантный корабль „Олегегорский горняк“. Война — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря. Но даже в этом случае мы не будем застрахованы от пусков морских дронов с гражданских судов, которые смогут выходить в море с Дуная. А значит, отрезать надо прямо по эту точку», — считает Коц.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в бухте Новороссийска идет буксировка накренившегося судна. По данным источника, вероятно, речь идет о большом десантном корабле «Оленегорский горняк». Минобороны эту информацию не комментировало.

Герман Куликовский: «СВО подготовит армию к войне нового типа»

Военный аналитик Герман Куликовский полагает, что при наличии политической воли российская армия может использовать опыт СВО, чтобы стать самой современной в мире.

«СВО и политическая воля превратит нашу армию в самую современную, готовую к большой войне нового типа. Нам надо продраться сквозь тернии, зато потом можно смело диктовать свою непреклонную волю, не опасаясь последствий. Главное — безостановочно вести работу над ошибками и не бояться признавать их. Так победим», — заключил он.

Куликовский также обратил внимание, что Россия осталась на пятой строчке рейтинга Всемирного банка по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности по итогам 2022 года. Почему это произошло, NEWS.ru сообщал ранее.

Борис Рожин: «Угрозы затопления „Оленегорского горняка“ нет»

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что угрозы затопления десантного корабля «Оленегорский горняк» нет.

«Корабль довели до пирса, угрозы затопления корабля нет. Ведутся работы по устранению полученных повреждений. Легко отделались, хотя некоторое время „Оленегорскому горняку“ придется провести на ремонте. Как это было с „Иваном Голубцом“, получившим повреждения кормы при атаке морского беспилотника. Еще с прошлого года „Иван Голубец“ выполняет боевые задачи. Противник наверняка будет пытаться повторять подобные беспокоящие атаки, недооценивать которые не следует», — подчеркивает Рожин.

Минобороны не комментировало возможные повреждения десантного корабля «Оленегорский горняк».

Александр Ходаковский прокомментировал слухи о перемирии с Украиной

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал слухи о возможном перемирии между Россией и Украиной.

Фото: shutterstock.com

«В последнее время в прессе всё больше намёков на возможное перемирие. Никто не называет точных сроков, но следуя какой-то логике пророчат перемирие зимой или ближе к зиме. Мы — люди с повышенной критичностью восприятия — реагируем на эту подготовку примерно так: будет — значит, будет; не будет — значит, не будет. Очень мудреная, конечно, формула, но зачем настраивать себя на какой-то промежуточный итог, внося разброд и шатание в свои и без того уставшие головы», — поинтересовался Ходаковский.

По мнению командира, мир возможен только при полном поражении одной из сторон конфликта, перемирие рассматривается только как время на перегруппирование сил.

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