Книги жалоб и предложений могут исчезнуть из магазинов

https://static.news.ru/photo/93b14d5a-ecc6-11ea-972f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минпромторг РФ считает, что требование об обязательном наличии у продавцом книг жалоб и предложений уже устарело.

Ведомство предлагает убрать пункт о книгах жалоб из новой редакции правил розничной торговли, проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале проектов правовых актов. Проект разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». В начале 2021 года будут признаны утратившими силу правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом.

Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике, — сказано в пояснительной записке к документу.

Как писал NEWS.ru ранее, ретейлеры предлагают дать возможность покупателю по согласованию с продавцом возвращать купленные дистанционно товары надлежащего качества, но потерявшие товарный вид. Соответствующие изменения предлагается уточнить в разрабатываемых сейчас правилах онлайн-торговли.