Китай, Индия и Турция начали поставлять в Россию вино

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Китай, Индия и Турция начали поставлять в Россию вино, сообщает ФБА «Экономика сегодня». По мнению кандидата экономических наук Александра Данилова, после введения санкций РФ действительно стоит перестраховаться и найти новых поставщиков алкоголя.

Необходимо перестраховаться: не факт, что страны Евросоюза перестанут экспортировать свои напитки на российский рынок, всё-таки торговые отношения для многих европейских бизнесменов остаются в приоритете, а РФ достаточно серьёзный партнёр. Но если всё-таки политика победит и экспорт прекратится, России нужно искать новые компании в дружественных странах для расширения ассортимента, — сказал Данилов.

Он дал прогноз, что дефицита зарубежного алкоголя в России не будет, и отметил, что связи страны никогда не ограничивались Евросоюзом или США. Сейчас можно предложить освободившиеся ниши другим партнёрам, считает Данилов.

Ранее бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров объяснил, почему россияне не стремятся покупать отечественное вино. Они не доверяют российским виноделам, так как эта отрасль в России начала развиваться совсем недавно и эксперты пока не понимают, как работать с сортами винограда, которые растут только в РФ.