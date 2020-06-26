Власти одного региона за другим снимают ограничения, которые были введены на фоне распространения коронавирусной инфекции, а в Минтрансе уже заговорили о возможности открытия границ в июле для международных полётов. Россияне готовятся поехать в долгожданные отпуска. Однако самолётами рискнут путешествовать далеко не все, многих остановит страх заразиться коронавирусом. Какой вид транспорта лучше выбрать для летнего отдыха, выяснял NEWS.ru.

В этом году прогнозируется рост числа туристов, путешествующих по стране на своих автомобилях, рассказал NEWS.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Это связано с тем, что многие захотят сэкономить на отпускных поездках.

Большая часть россиян поедут на отдых — на юг, в Крым — на своём личном автомобиле. Это гораздо комфортнее, плюс достаточно экономично получается: в среднем поездка из Москвы в Крым на недорогом автомобиле, который расходует мало топлива, займёт восемь-девять тысяч рублей в одну сторону. Это комфортная сумма, если, например, вчетвером поехать. Человек гораздо более мобилен, и при этом больше объектов можно посмотреть без привязки к месту, маршруту, ко времени и расписанию. Путешествие будет более насыщенным с точки зрения впечатлений. Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров председатель Общероссийского объединения пассажиров

При желании отправиться на расстояние до тысячи километров в качестве транспорта стоит рассмотреть и поезд. Например, если вы хотите поехать из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Минск, Ригу или Таллин.

Помимо технических плюсов, вроде возможности взять более крупный багаж, удастся избежать неудобств, связанных с перелётами: необходимость добираться до аэропорта и ожидать времени своего рейса. Вместе с тем поезд — один из самых безопасных видов транспорта и будет подходящей альтернативой для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системой.

По словам Зотова, необычной альтернативой путешествию по железной дороге или на авто способен стать круиз на теплоходе. В этом году ожидается заметное увеличение интереса туристов к такому транспорту, добавил он. В частности, со стороны тех, для кого такие поездки в диковинку.

После открытия навигационного периода и запуска теплоходов будет крайне востребован, и мы это уже видим в соцсетях, водный транспорт. Многие люди никогда им не пользовались. И сейчас ради интереса многие захотят поехать, условно, из Москвы в сторону Ярославля по Волге, в сторону Саратова. Путешествия на теплоходе в зависимости от направления в среднем составляют от 10 до 15 тысяч за весь маршрут на человека, — уверен Зотов.

И всё же зачастую отпускникам не обойтись без перелёта. В случае дальней поездки это сэкономит не только деньги, но и время. Кроме того, после открытия границ стоимость авиабилетов по сравнению с прошлым годом уменьшится. На это повлияет отказ многих пассажиров от полётов за рубеж. Наиболее выгодными в этом сезоне станут такие направления, как Испания, Германия, Кипр, Черногория, заключил председатель объединения.

Где меньше коронавируса

Несмотря на смягчение введённых из-за коронавируса ограничений, опасность заражения сохраняется. В самолётах она наиболее высока — десятки человек находятся рядом в замкнутом помещении, отметила в беседе с NEWS.ru терапевт Людмила Лапа. Поэтому в отпуск имеет смысл отправиться на личном автомобиле.

Конечно, самое безопасное — это машиной доехать, не контактировать ни с кем. Чем меньше контактов, тем лучше. Что касается поездов, тоже нужен обязательно контроль, и желательно — купе, минимальное передвижение. Но теплоходом, скорее всего, лучше. Потому что уединиться там проще и свежий воздух. Людмила Лапа терапевт терапевт

Тем временем Минприроды планирует опробовать новую стратегию развития внутреннего туризма, который заключается в стимуляции экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В России расположено 12 тысяч ООПТ, они покрывают более 13% площади страны.

Отмечается, что туристы не посещают многие направления из-за недостаточной информации о них. Зачастую люди просто не знают, куда конкретно можно поехать и что там стоит посмотреть. Нередко отказ от посещения того или иного региона связан со стереотипами: якобы он «скучный», «промышленный» или «опасный». Чтобы решить проблему с информированием туристов, Минприроды готовит к запуску сайт об экологическом туризме. На портале будет информация о заповедниках, стоимости, схемы проезда, а также другая полезная информация.

В ведомстве отметили четыре самых интересных направления: заповедники «Остров Врангеля» (Чукотский АО) и «Кроноцкий» (Камчатский край), а также национальные парки «Русская Арктика» (Архангельская область) и «Куршская коса» (Калининградская область).