Кадыров призвал ужесточить закон о наказании за распространение фейков

С призывом ужесточить закон об ответственности за распространение фейков о спецоперации на Украине к членам Госдумы России обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что в документ необходимо включить статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений.

В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания, — написал Кадыров.

Он также отметил, что полностью поддерживает закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому уголовное наказание с возможностью тюремного заключения на 15 лет грозит за распространение фейков о действиях российской армии.

Отныне распространители фейков понесут заслуженное наказание — крупный штраф или срок, в зависимости от степени тяжести, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни ранее попросил президента РФ Владимира Путина «дать закончить военную операцию» на Украине, позволив при этом чеченским бойцам «проявить себя» и использовать все «возможные и невозможные» силы. Он обратился к Путину с просьбой отдать приказ о захвате Харькова, Киева и других городов и при этом «закрыть на всё глаза».