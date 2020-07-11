Кабмин одобрил дающий семье доступ к меддокументам умершего законопроект

https://static.news.ru/photo/60eee0a8-c345-11ea-a10b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому родственники умерших пациентов могут получить доступ к их медицинской документации в случае необходимости.

Отмечается, что такие данные могут быть предоставлены не только супругам и близким родственникам скончавшихся, но и иным лицам, если на это при жизни получено законное согласие пациента или его представителя. Принятие законопроекта, как подчёркивается, поможет устранить неопределённость в вопросе предоставления расценивающейся как врачебная тайна информации заинтересованным лицам после смерти пациента.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

Как писал NEWS.ru ранее, электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна жителям столицы в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В ней можно ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться на приём к врачу и настроить уведомления, чтобы не забыть о визите.