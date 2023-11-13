Истребитель Су-75 Checkmate: это «черная смерть» на одном двигателе Новый истребитель Су-75 Checkmate появится в небе через 8–10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предположил, что уже до 2025 года в России будет создан новый истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этой машине военного эксперта, заслуженного военного летчика России генерал-майора в отставке Владимира Попова.

Пока только концепт

— Мы немного торопим события. Я бы говорил немного осторожнее. К 2025 году будет лишь концепт, будет прототип этого легкого истребителя пятого поколения. Затем его предстоит еще облетать и посмотреть, как он себя покажет. И затем его предстоит доработать конструкторами, инженерами и технологами. И только потом мы получим тот необходимый продукт, который сыграет большую роль в небе.

Сейчас надо рассматривать Су-75 Checkmate как большой шаг вперед нашей авиационной промышленности и нашего ВПК. Но не более того. Сейчас нам надо работать в первую очередь по тяжелому истребителю Су-57, а уже затем настанет очередь Су-75 Checkmate.

У Су-75 Checkmate перспективы есть. Потому что легкого истребителя пятого поколения у нас нет. Есть только МиГ-29 (первый полет состоялся в 1977 году. — NEWS.ru) и его модификации. А все остальные современные машины у нас — это тяжелые истребители.

Но я думаю, что через 8–10 лет Су-75 Checkmate встанет в производство и пойдет в серию. И этот самолет будет и у нас, будет и его экспортный вариант. Потенциал для этого у него большой.

Конкурент F-35

— По своим характеристикам перспективный Су-75 Checkmate ближе всего стоит к американскому F-35 (первый полет состоялся в 2006 году, начало эксплуатации в армии США — с 2015 года. — NEWS.ru). Су-75 Checkmate, как и F-35, это легкий однодвигательный истребитель пятого поколения. А вот с американским «Раптором» Су-75 сравнивать неправильно. Все-таки «Раптор» ближе к тяжелым истребителям, его правильнее сравнивать с Су-57.

А вообще, стоит отметить, что у нас сейчас есть очень хорошие тяжелые истребители поколения 4+ и 4++ (Су-37, Су-35 и так далее). Они сопоставимы по своим характеристикам и возможностям с самолетами пятого поколения американского производства. И отвечают всем требованиям сегодняшнего дня. А по цене они намного ниже, чем машины пятого поколения.

Однако это тяжелые истребители, которые можно назвать авиационными комплексами. А нам необходимы еще и легкие истребители, которые требуются для выполнения своих задач.

Фото: US Air Force F-35

Наследник «летающего танка» Ил-2

— Тяжелые машины выполняют свои задачи. А легкие истребители — свои. Легкие истребители должны быть намного экономичнее в производстве, чем тяжелые машины. Именно поэтому у Су-75 Checkmate будет лишь один двигатель, а не два (как у Су-57. — NEWS.ru). Кроме того, его электронная начинка и система радиоэлектронного противодействия будут проще.

По задачам, которые будут возложены на Су-75 Checkmate, его можно сравнить с легендарным советским штурмовиком Ил-2 (его называли «летающим танком», а солдаты вермахта прозвали его Schwarzer Tod, что переводится как «черная смерть». — NEWS.ru). Этот самолет работал непосредственно на линии боевого соприкосновения. Поэтому и жизнь таких самолетов была короткой, потом или ремонт, или списание.

И Су-75 Checkmate будет заточен на то, чтобы быть на острие боевых действий. Он будет прикрывать войска, вести воздушный бой, помогать в атаке.

Пока одного самолета, который решал бы задачи тяжелых и легких истребителей, еще никто не придумал. Поэтому нам и нужны как тяжелые Су-57, так и легкие Су-75 Checkmate.

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