Росстат назвал самые вовлечённые в интернет-пространство регионы

https://static.news.ru/photo/ff105c7c-bc4b-11ea-ad02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

В минувшем году самое большое число пользователей Сети на 100 человек было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. В интернет-пространство в регионе вовлечено 94% населения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

На втором месте по доле пользователей Сети расположился Ханты-Мансийский автономный округ. В нём Интернетом пользуются 93% жителей. Далее следует Чукотка. В регионе в онлайн-пространство вовлечено 92% населения. В пятёрку лидеров также вошли Севастополь (91%) и Москва (90%).

Высокая доля пользователей Интернета в Ямало-Ненецком автономном округе в первую очередь объясняется тем, что в регионе у людей мало возможностей для развлечения и другого интересного времяпрепровождения. В таких условиях они начинают активнее пользоваться Интернетом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Вовлечённость населения в онлайн-пространство в малых городах зачастую бывает выше, чем в крупных. Связано это с тем, что Сеть для них — фактически единственный источник развлечений и полезной информации, — пояснил Казарян.

Между тем показатели статистики по Москве могут носить не совсем объективный характер, отмечает эксперт. Росстат собирает данные на основе телефонных опросов. Последние несколько лет в столице они проводятся некачественно, считает Казарян. Реальные показатели могут быть выше, потому что в Москве значительное количество людей, которые не пользуются Интернетом, проживают в городе временно. Кроме того, многие горожане уже привыкли к подобным звонкам с опросами и попросту не отвечают на них.

Как ранее писал NEWS.ru, онлайн-обучение, против которого высказались многие россияне, всерьёз обсуждают в кабинетах федеральной власти. Депутаты Государственной думы же, поддерживая формат, аккуратно отмечают возможные дополнительные сложности, с которыми предстоит столкнуться регионам при переходе на дистанционное образование. В частности, проблемы могут быть связаны с тем, что в некоторых городах России отсутствует нормальный Интернет.