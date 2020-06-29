Онлайн обучение, против которого высказались многие россияне, всерьёз обсуждают в кабинетах федеральной власти. Депутаты Государственной думы же, поддерживая формат, аккуратно отмечают возможные дополнительные сложности, с которыми предстоит столкнуться регионам при переходе на дистанционное обучение. Как выяснил NEWS.ru, представители трёх парламентских фракций так или иначе выступают «за» онлайн учёбу, и только в «Справедливой России» призывают не торопиться с решением этого вопроса.

Цифровые ассоциации

26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Речь в документе идёт о разработке, апробации и внедрении новых образовательных технологий. В пояснительной записке сказано, что целью является создание и апробация цифровой образовательной среды, а также обеспечение возможности её постоянного использования. Среди задач — расширение покрытия широкополосного Интернета, мониторинг организации образовательного процесса и сбор статистики в режиме реального времени.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года в Алтайском крае, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Надо сказать, что в постановлении ни слова не сказано о переходе на онлайн обучение в вышеупомянутых регионах. И некоторые эксперты указывают, что к дистанционному образованию документ имеет очень косвенное отношение. Однако, учитывая обозначенные задачи, в ближайшие два года в этих субъектах весьма вероятно внедрение дистанционной формы обучения. В своё время именно отсутствие нормального Интернета стало главной причиной для скорейшего возвращения к привычному формату учёбы.

Опрошенные NEWS.ru парламентарии среди основных задач, которые необходимо решить в первую очередь при переходе на онлайн, также назвали обеспечение жителей страны нормальным Интернетом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В онлайн без принуждения

Ещё в конце мая президент России Владимир Путин назвал все слухи о переходе на онлайн образование провокациями. Глава государства подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое «воспитывает и формирует личность». Однако слухи на этом не стихли, особенно на фоне заявлений Минздрава и Роспотребнадзора о возможной второй волне коронавируса осенью, из-за которой обучение вновь придётся проводить на дому.

Тем временем в топовых вузах активно выступают против перехода на новый формат на постоянной основе. Студенты ВШЭ — одного из самых цифровых вузов России — в июне опубликовали открытое письмо, сейчас активно собирают подписи. Ещё одно письмо опубликовал профком МФТИ, авторы которого заявляют, что онлайн-преподавание уместно лишь в определённое время и в определённых формах, а контрольные и экзамены вообще категорически неприемлемо проводить и принимать дистанционно.

Однако разговоры о «дистанционке» продолжают идти. В частности, члены комитета образования и науки Госдумы поддерживают идею. Как сообщил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Олег Смолин (КПРФ), он совместно с коллегами по нижней палате парламента разработал и внёс на рассмотрение соответствующий законопроект.

Он состоит из двух позиций. Первая позиция — дистанционное образование должно развиваться исключительно на добровольной основе. Я это говорю как куратор экспертного совета по информационным технологиям в образовании и науке при думском комитете. Второе положение законопроекта — если государство по каким-то причинам пытается в обязательном порядке перевести детей на дистанционное образование, оно обязано обеспечить их необходимыми условиями — компьютерной техникой, широкополосным Интернетом, соответствующими программами и подготовкой педагогов. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию первый заместитель председателя комитета ГД по образованию

По словам ещё одного замглавы профильного комитета Максима Зайцева (ЛДПР), либерал-демократы также поддерживают развитие дистанционного образования. Однако, отмечает депутат, при переходном периоде стоит ожидать и ряд проблем — недоступность быстрого и стабильного Интернета, вопрос, связанный с приобретением оборудования для детей, а также обучение учителей новым технологиям.

Кроме того, надо понимать, что большинство учителей в школах — представители преклонного возраста и, конечно, их всех можно обучить проводить занятия дистанционно. Но насколько качественно они будут проводить? Мы расскажем им о системе, конечно. Но ведь любой ребёнок гораздо лучше ориентируется в технологиях, чем большинство его учителей. В общем, здесь много проблем, которые вначале нужно решить. Чтобы это не была обязаловка. Даже во Владимирской области, где я сейчас нахожусь, есть в школах ряд проблем. Максим Зайцев зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке

«Надо все эти вещи просчитывать»

По мнению зампреда профильного комитета Госдумы Ларисы Тутовой («Единая Россия»), дистанционная форма обучения будет использоваться и в дальнейшем «независимо от того, будет или нет вторая волна коронавируса».

Сразу хочу отметить, что онлайн-уроки не смогут заменить живое общение педагога и ученика после пандемии. Ученикам и их родителям не стоит волноваться, что все уроки переведут в Интернет. Онлайн в средней и высшей школе рассматривается как дополнение к классическому образованию. В высшей школе дистанционное обучение также не рассматривают как альтернативу классическому образованию. Оно должно дополнять традиционные формы обучения в вузах и способствовать разгрузке преподавателей, — сказала Лариса Тутова.

Ещё 15 мая в Госдуму был внесён законопроект, разработанный сенаторами. Речь идёт о внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Документ, по словам Тутовой, донастраивает систему дистанционного образования и формирует правовое поле и методическую базу, чтобы организовать полноценное обучение. Она также отметила, что после его принятия Минпросвещения и Минобрнауки своими подзаконными актами пропишут регламент обучения: сколько должен длиться урок, как учитель ставит оценки и прочее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь вице-спикер Ольга Епифанова («Справедливая Россия») отмечает, что первым делом при подготовке онлайн платформ для образования нужно выстроить выверенную законодательную базу, обеспечить процесс технически и методологически.

Если дистанционное обучение — это высокоскоростной Интернет для самых отдалённых посёлков и возможность получать дистанционно развивающие дополнительные материалы к той программе, которую дети проходят в школе — мы только за. Тем более, что у Минпросвещения дополнительных образовательных программ немало. Вот и надо сделать их доступными для всех без исключения детей.

Но заменять живого учителя на компьютер нельзя. Партия «Справедливая Россия» категорически против этого. Правительство должно популярно объяснить людям свои намерения. Причём, говорить с обществом надо на понятном языке. Всё, что касается дистанционного обучения, надо обсуждать не кулуарно, а с привлечением самого широкого круга экспертов и участников процесса: детей, родителей, директоров школ, учителей, ученых, врачей, студентов. Свои предложения правительству по всем этим вопросам мы сейчас детально формируем. Ольга Епифанова вице-спикер Госдумы вице-спикер Госдумы

Тем временем родители школьников находятся в режиме ожидания, как, впрочем, и студенты и преподавательский состав. Дистанционное обучение, продлившееся два месяца, оказалось абсолютно для всех серьёзным испытанием, и начинать осень с онлайн-уроков не хочет никто. Что касается перехода на онлайн, пока такая перспектива имеет больше противников, среди которых и сам гарант Конституции.