Названо число погибших при крушении Ми-8 в Магаданской области «Интерфакс»: при крушении Ми-8 в Магаданской области погибли два человека

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

На борту вертолета Ми-8, упавшем в Магаданской области, погибли два человека, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона. Судьба остальных неизвестна.

Агентство также уточнило, что жесткая посадка была совершена в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципалитета, в 75 км от Эвенска. Источники «Интерфакса» допустили, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность и ошибка в пилотировании в сложных метеоусловиях.

По данным Telegram-канала Mash, пилоты вертолета успели сообщить диспетчерам об отказе двигателя на 13-м километре полета. По информации канала, Ми-8 попал в снежный заряд, его двигатель отказал и экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Mash со ссылкой на источники утверждает, что на борту находились 17 вахтовиков и три члена экипажа. Источник канала заявил, что рабочие летели с месторождения по добыче золота «Сопка Кварцевая», которое разрабатывает компания «Полиметалл».

К спасательной операции привлечены два вертолета и наземная техника повышенной проходимости. Использование поисковой авиации пока затруднено из-за сложных метеоусловий в районе, — проинформировал канал.

Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале также допустила, что причиной жесткой посадки могла стать неисправность двигателя.

По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе три члена экипажа, — сказано в публикации ведомства.

К поисково-спасательным мероприятиям привлекли два вертолета из аэропорта Магадан и наземную технику, отметила прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его ведет Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что при крушении вертолета Ми-8 погиб один человек.