«Хотел бы проверить его интеллект»: Кологривый пожелал поговорить с Путиным Кологривый изъявил желание поговорить с Путиным для «проверки его интеллекта»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый признался, что хотел бы лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. На показе фильма-сказки «По щучьему велению» в в Российской государственной детской библиотеке он заявил, что желает «проверить интеллект» российского лидера. По словам актера, он хотел бы узнать о президенте не по слухам и не с экранов, передает корреспондент NEWS.ru.

Хотел лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим, — заявил Кологривый.

Вместе с тем актер добавил, что на данный момент не видит людей, которые могли бы сравниться с Путиным по интеллекту. При этом он добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.

Ранее критик и ведущий Алексей Остудин заявил, что Кологривый проходит «испытание медными трубами» и, если он не изменит линию поведения, его может ждать судьба Алексея Панина. Он добавил, что знаменитости стоит помнить о профессиональной этике. Вместе с тем кинокритик заявил, что Кологривый в целом «неплохой разноплановый актер».