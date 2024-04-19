«Хитрые полеты»: раскрыта главная опасность новейшего беспилотника ВСУ Военэксперт Леонков: ВСУ применяют хитрые полеты беспилотников для поражения цел

Вооруженные силы Украины применяют хитрые полеты беспилотников для поражения целей в России, рассказала в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, дрон летит с учетом рельефа местности.

Специалист отметил, что на борту беспилотника будет взрывчатое вещество и украинская сторона попытается попасть им в «критически важный объект» военной или гражданской инфраструктуры, предприятия нефтегазового и оборонного комплекса. Леонков напомнил, что такие дроны уже долетали до Мордовии и Татарстана.

Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты, — заявил военэксперт.

По его словам, дрон летит с учетом рельефа местности, вдоль русел рек. Это делается для того, чтобы аппараты было невозможно обнаружить. БПЛА появляется перед объектом атаки внезапно, уточнил эксперт.

Но если там есть современный комплекс ПВО, например Тор-М2, то его сбивают. Или комплекс РЭБ, который прерывает его связь с операторами и системой навигации. Тогда он планирует непредсказуемо и попадает во все что можно, — заключил Леонков.

Ранее Леонков говорил, что Вооруженные силы Украины в перспективе могут обзавестись беспилотными летательными аппаратами, способными долететь до Сибири. Однако он усомнился, что это была бы их собственная разработка. Эксперт предположил, что такие дроны ВСУ могут предоставить западные партнеры.