Хирург раскрыл детали спасения мужчины, чью голову пробила стрела арбалета Хирурги в Подмосковье спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Солнечногорской больницы успешно прооперировали поступившего в учреждение мужчину с арбалетной стрелой в голове, рассказал NEWS.ru нейрохирург Солнечногорской областной больницы Хаджи-Мурад Магометов. Операция длилась в течение часа, осложнений не выявлено. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.

КТ выявила, что стрела заходит в вещество головного мозга и пациенту требуется нейрохирургическая операция. Мужчину срочно, в течение часа, прооперировала команда нейрохирургов, инородное тело было извлечено, — сказал Магометов.

По его словам, операция выполнялась через небольшой доступ, что затрудняло визуализацию зоны повреждения. Нейрохирург пояснил, что при удалении стрелы отмечалось кровотечение из сосудов головного мозга, вследствие чего врачи прибегли к использованию операционного микроскопа. С его помощью можно более детально разглядеть сосуды, локализующиеся в глубине раны, что помогло специалистам более эффективно останавливаться кровотечение.

При удалении арбалетной стрелы отмечалось кровотечение из сосудов головного мозга, что потребовало применения операционного микроскопа. При его использовании сосуды головного мозга, локализующиеся в глубине раны, видны более четко, что помогало эффективнее останавливать кровотечение, — пояснил Магометов.

Хирург добавил, что пациент идет на поправку и вскоре вернется к обычной жизни.

Ранее заведующий хирургическим отделением Волоколамской больницы Григорий Аношкин заявил, что в учреждение поступил мужчина с трехсантиметровым тромбом в бедренной вене. 60-летнему пациенту пришлось провести экстренную операцию, поскольку тромб мог оторваться в любую минуту и привести к смерти.