Гусман назвал самый эффективный инструмент в информационной войне Гусман: самым главным оружием в информационных войнах является правда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Гусман

Самым сильным и надежным оружием в информационных войнах всегда является правда, сообщил на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку первый заместитель гендиректора ТАСС заслуженный журналист России Михаил Гусман, отвечая на вопрос NEWS.ru. Его спросили, сумели ли Москва и Баку адаптироваться под мощные атаки со стороны Запада, а также какие методы в инфовойне он считает наиболее эффективными.

Я всегда говорил, что главным, самым сильным и надежным оружием в информационных войнах является правда. Это слово «правда», это точная информация, достоверная и объективная. Это аргументы, которые необходимо использовать в этой информационной войне, — ответил Гусман.

Ранее Военно-морской институт США подготовил доклад, в котором говорилось, что страна не готова к информационной войне с Россией и Китаем в 2026 году. Согласно нему, американские ВМС не имеют согласованного стратегического, оперативного и тактического взгляда на то, как должно выглядеть противостояние на море в ближайшие годы.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман высказался, как Россия может бороться с фейками о специальной операции. По его мнению, для этого необходимо продолжить блокировку передач и сайтов, где предпринимаются попытки оболгать страну.