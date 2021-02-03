Главный диетолог Минздрава рассказал, как победить гиповитаминоз

Чтобы победить гиповитаминоз — заболевание, вызванное недостаточным поступлением витаминов с пищей, необходимо следить за рационом, употреблять обогащённую витаминами еду и биологически активные добавки. Об этом NEWS.ru рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
В рационе на 2200 килокалорий получить все необходимые микронутриенты мы теоретически не можем. Если учитывать кулинарную и термическую обработку продуктов, а также то, что их везут издалека, они ещё где-то хранятся, то потери витаминов очень большие. Для того чтобы этого не было, либо надо увеличить потребление рациона пищи, что приведёт к избыточной массе тела, либо нам надо употреблять в пищу специализированную и обогащённую витаминами еду. Либо надо принимать дополнительно биологически активные добавки. Это природные витамины в виде удобной формы. Утром съел — решил проблему дефицита микронутриентов. Другого пути нет, — рассказывает диетолог.
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