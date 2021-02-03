Главный диетолог Минздрава рассказал, как победить гиповитаминоз

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Начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие планеты Солнечной системы предложил Роскосмос Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

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