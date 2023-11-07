Глава МВД призвал выдворять из РФ иностранцев, которые представляют угрозу Глава МВД Колокольцев: следует высылать из РФ иностранцев за угрозу безопасности

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Владимир Колокольцев

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал выдворять из России иностранцев, которые «представляют угрозу общественной безопасности», и аннулировать их правовые статусы, цитирует министра ведомство. По его словам, необходимо тщательнее проверять желающих получить российское гражданство или рассчитывающих на временное пребывание в РФ.

Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе — на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию. Требуются дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать, — говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее стало известно, что подростки-мигранты, выдворяемые из России после избиения школьника в Нижнем Новгороде, часто приставали к девушкам. Получив отпор, они переходили к оскорблениям. Кроме того, агрессивные подростки устраивали драки на улицах. Неоднократные жалобы девочек учителям на приставания со стороны иностранцев эффекта не возымели, пока дело не дошло до суда над их родителями.